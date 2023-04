Bari-Como, Mignani: “Classifica alla mano Genoa e Frosinone superiori. Guardiamo…”

“Il Como ha avuto delle difficoltà a inizio stagione, ma con l’andare del tempo si è assestato, si tratta di una squadra forte, con giocatori importanti in avanti e valori in ogni parte del campo. Hanno la possibilità di agganciarsi al treno play off ed hanno fatto un grandissimo secondo tempo la settimana scorsa contro il Genoa. Sarà difficilissimo, come in tutte le partite da qua alla fine. Guardando la classifica direi che Genoa e Frosinone sono più forti di noi, ma allo stesso tempo facendo le valutazioni ci rendiamo conto che abbiamo fatto un percorso di livello alto, avendo una continuità che le squadre sulla carta più forti di noi non hanno avuto. Non è semplice dire chi è la squadra più forte, alla fine contano i punti che fai, e se noi abbiamo fatto i punti per essere in quella posizione di classifica vuol dire che le cose sono state fatte in maniera giusta. La squadra ha preso consapevolezza della sua forza, inizialmente c’era più entusiasmo che poi è diventato altro. I conti però si faranno alla fine e noi speriamo di chiudere la stagione in questo modo. Noi dobbiamo guardare quelli che ci precedono perché cerchiamo di arrivare più in alto possibile e di fare punti nelle prossime partite, mi sento di dover motivare la mia squadra. Maiello? Anche altre volte lo abbiamo dovuto sostituire, Benali ha fatto bene con Ternana e SudTirol, è una soluzione come Maita, uno dei due sicuramente partirà dall’inizio. Ceter potrebbe giocare dal primo minuto, ma preferiamo fare le cose per gradi, Morachioli invece può essere il giocatore che ti fa vincere le partite da solo. Ci sono anche altri giocatori che scalpitano e fremono, cerco sempre di fare delle scelte in funzione della partita e dell'avversario. Scheilder non sarà ancora a disposizione, mentre Esposito si sta allenando bene e sta dimostrando di aver tanta voglia di giocare. Cheddira sta bene anche se i giocatori quando non segnano sono un po' nervosi, sta vivendo il Ramadan, per questo si alimenta in maniera non regolare, per il resto sta bene ed è sereno".