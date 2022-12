Bari, Cheddira: “Sostengo i biancorossi dal Qatar. Marocco, ora c’è un’altra partita”

“Il Bari l’ho seguito in questi giorni, li sostengo anche se sono lontano. Io, il francese Thuram e il polacco Zalewski siamo qui anche per rappresentare l’Italia visto che siamo nati in questo paese. Ma ovviamente in campo io rappresento il Marocco, d’ora in avanti sarà sempre così e io non potrei essere più felice. Avendo il doppio passaporto avrei potuto giocare anche con la maglia azzurra, ma quando mi ha chiamato il ct Regragui ho sentito subito grande fiducia e ho risposto presente. Questo è un traguardo storico, la prima volta ai quarti di finale, ma adesso dobbiamo ricordarci che giochiamo un’altra gara".