Bari, Cheddira: “In futuro vorrei la Premier League. Sul calciomercato di gennaio…”

"A gennaio ci sono stati diversi interessamenti, ma la mia volontà è sempre stata quella di chiudere col Bari. In futuro, poi, mi piacerebbe giocare in Premier League. È un campionato che mi piace tantissimo. In quale club? Qualsiasi dei top club andrebbe bellissimo. Il Mondiale? È stata un'esperienza unica che potrà ricapitare pochissime volte nella vita. Ho vissuto emozioni spettacolari, che racconterò ai miei figli. Per una Nazione come il Marocco arrivare quarti è un qualcosa che ha dato grande onore a tutto il paese. Allenarsi con giocatori come Hakimi o Ziyech mi ha dato poi grandi motivazioni per arrivare al loro stesso livello".