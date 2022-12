Bari, Cheddira: “Ho capito di poter arrivare in Nazionale dall’inizio della stagione”

"Quando ho capito che potevo conquistare la Nazionale? All’inizio di questa stagione, perché in Serie B stavo giocando bene. Quando poi sono stato convocato per le amichevoli di settembre, si è realizzato il primo sogno. E da lì ho spinto al massimo per meritarmi il Mondiale". Lo ha detto Walid Cheddira, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Il giovane talento del Bari, attualmente impegnato ai Mondiali 2022.