Bari, Cheddira convocato dal Marocco per le amichevoli contro Brasile e Perù

Il calciatore del Bari, dopo avere disputato il Mondiale in Qatar in autunno, è stato nuovamente inserito nella lista dei convocati del ct del Marocco Regragui. Capocannoniere in Serie B con 15 gol messi a segno in 29 gare, Cheddira a fine mese si unirà al gruppo dei ‘Leoni dell’Atlante' che sfideranno Brasile e Perù in due gare amichevoli.