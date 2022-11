Bari, Caprile: “Io un pararigori? Frutto di studio, allenamento e fortuna. Pisa…”

"Non è stata la miglior partita, non abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dobbiamo essere equilibrati e, nonostante non fosse la miglior giornata, portare un punto a casa fa morale. Andare sempre sotto condiziona le partite, ma non è un problema di atteggiamento. Le squadre ormai ci conoscono, ci studiano e non giochiamo da soli. Io pararigori? Frutto di studio, allenamento e fortuna. Abbiamo le possibilità di studiare gli avversari, fa tanto. Il Pisa? Tante insidie, sono forti e costruiti per giocarsi la A. Hanno calciatori come Torregrossa a cui la B va stretta".