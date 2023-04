Bari, Caprile: “Due gol sotto con il Como? Mai scoraggiati. Pisa, un ambiente caldo”

"Primo tempo non lo abbiamo approcciato benissimo mentre loro sì. Nella ripresa siamo partiti forti e abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare. Siamo una squadra forte, compatta e con gli attributi, nonostante lo svantaggio di due reti non ci siamo scoraggiati. Abbiamo avuto equilibrio, senza farci prendere dalla frenesia. S econdo posto? Dobbiamo essere consapevoli del nostro campionato. Il Genoa è forte e ha speso tanti soldi, già essere a 6 punti da loro vuol dire tanto. Mancano 5 partite, può succedere di tutto. Sono tante sia per il secondo che per il quarto posto".

Sul prossimo impegno in quel di Pisa: "Squadra forte e con individualità. In questa fase stanno faticando ma non dobbiamo farci influenzare dal loro ultimo periodo di forma. Giochiamo in un ambiente caldo e contro una squadra costruita per vincere".