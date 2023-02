Bari-Cagliari, probabili formazioni: Mignani con Cheddira-Esposito, Ranieri…

La preview di Bari-Cagliari, venticinquesima giornata di Serie B

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Bari-Cagliari. Il match - valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 16.15 allo stadio San Nicola.

La squadra di Mignani è reduce da due vittorie consecutive e vuole dare continuità al proprio percorso in zona playoff. La promozione diretta dista tre mere lunghezze da Cheddira e compagni che hanno il fiato sul collo del Genoa di Gilardino. "Affrontiamo tutte le settimane un esame di maturità. Stabilirne il livello è difficile per questa Serie B, ma al di là dell'avversario noi dobbiamo fare punti. Abbiamo tre punti in meno del Genoa, però a Genova forse pensano che il campionato loro è finora sotto le aspettative. Sono altre le squadre che a inizio anno dovevano vincere il campionato, per investimenti e altro. Contro il Cagliari sarà una bella partita", ha dichiarato Mignani alla vigilia.

Nell'ultimo turno, invece, il Cagliari di Ranieri ha battuto di misura il Benevento, conquistando tre punti preziosi che hanno rilanciato le ambizioni di promozione in massima serie dei rossoblu. "Sappiamo che il Bari è una grande potenza. E' la squadra che ha fatto più gol e quella che sviluppa più contropiedi. Sarò una gara molto difficile. In casa con loro abbiamo perso, quindi mi auguro di fare meglio. In queste settimane ci aspettano due gare tremende e mi auguro di fare bene anche con il Venezia", ha dichiarato Ranieri alla vigilia.

PROBABILI FORMAZIONI — BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Cheddira, S. Esposito.

All. Mignani.

CAGLIARI (3-4-1-2):Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Rog, Makoumbou, Azzi; Mancosu; Lapadula, Luvumbo All. Ranieri.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — L'incontro tra Bari e Cagliari sarà visibile su DAZN oppure su Sky previa sottoscrizione del relativo abbonamento.