Bari-Cagliari, Antenucci risponde a Lapadula. Luperini trascina il Perugia nel derby

Si sono concluse tutte le gare di questo sabato 18 febbraio valido per la venticinquesima giornata di Serie B, con l'unica gara da giocare al "Braglia" domenica tra Modena e Genoa. Pareggio dalle mille emozioni tra Bari e Cagliari, big match di giornata insieme a Palermo-Frosinone. Medesimo risultato del "Barbera" al "San Nicola", con Lapadula che ha sbloccato subito l'incontro ma ha rimediato un cartellino rosso nella ripresa. All'ultimo minuto di gioco, è stato fischiato un calcio di rigore in favore dei pugliesi realizzato da Antenucci. Uno straordinario Luperini ha siglato una doppietta nel derby tra Perugia e Ternana, terminato 3-0 per la compagine di Castori.