Bari, Botta: “Coppa Italia? Dispiaciuti, volevamo ottavi. A Frosinone per vincere”

Termina con il risultato di 1-0 la sfida del "Tardini" tra Parma e Bari, andata in scena ieri pomeriggio. Galletti eliminati dalla Coppa Italia, con il Parma che strappa invece il pass per gli ottavi di finale. Un risultato amaro commentato dal trequartista biancorosso, Ruben Botta, intervenuto in sala stampa.