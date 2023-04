Bari, Benedetti: “Il nostro un grande percorso, ora saranno tutte battaglie”

Le parole di Leonardo Benedetti in vista del prossimo impegno in campionato

Dopo 34 giornate, il Bari è terzo in classifica con 60 punti in virtù dell'omologazione della vittoria di Pisa, esattamente a sei lunghezze di distanza dalla promozione diretta. Lunedì 1 maggio al San Nicola arriverà il Cittadella, occasione importante per i galletti che potrebbe ulteriormente accorciare sulle prime posizioni. Leonardo Benedetti , una pedina ormai imprescindibile nello scacchiere di Mignani, ha risposto oggi ad alcune domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa di metà settimana.

“Morachioli? Prima di essere un compagno è un fratello per me. Ci conosciamo da quando eravamo piccoli. Sono contento di come abbia approcciato qui, sta dimostrando tanto. Passiamo tanto tempo insieme, anche fuori dal campo, so bene quanto vale. Dal punto di vista personale vorrei migliorare il mio score, ma ciò che conta è l’obiettivo di gruppo. Nel corso della prima parte di stagione ho trovato poco spazio. Attraverso il lavoro, in settimana, sono cresciuto e ho mostrato il mio potenziale. Giocare qui è meraviglioso, il San Nicola aiuta tanto. Noi giovani qui siamo stati aiutati tanto, sia dal mister che dai compagni più esperti. Poi siamo stati bravi noi a farci trovare pronti. Il potenziale in Italia c’è.