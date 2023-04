Bari, Bellomo: “Noi come nell’anno di Conte? Dico la mia. Ora si punta in alto…”

Nicola Bellomo , centrocampista del Bari , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Telebari.it soffermandosi sul momento stellare della formazione biancorossa sempre più terza in classifica di Serie B e con l'obiettivo chiaro e definito di una promozione in massima serie. Di seguito le dichiarazioni del classe 1991:

"Il Bari di Conte? Quell’anno lì andammo in Serie A. Io facevo parte di quella rosa, speriamo sia la volta buona. Abbiamo una grande capacità nel riprendere le partite, è capitato spesso anche con il Como. Sono segnali con cui si dimostra di essere un gruppo unito e forte. Siamo una squadra matura, esperta. Sappiamo leggere i momenti, cosa che all’inizio non avveniva. Anche essendo andati sotto non abbiamo perso la testa e abbiamo meritato la vittoria. Obiettivi? Prima l’obiettivo era la salvezza, ora puntiamo più in alto. Cerchiamo il secondo posto anche se è difficile. Se non sarà il secondo posto cercheremo di consolidare il terzo posto".