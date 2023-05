Bari, Antenucci: “Meritiamo la promozione in Serie A, siamo davanti Cagliari e Parma”

Mirco Antenucci, attaccante del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleBari in vista dei playoff di Serie B che vedono i biancorossi tra le favorite per la vittoria finale con un promettente terzo posto in classifica nella regular season.

"Abbiamo fatto un campionato strepitoso rispetto alle aspettative, ci avevano pronosticato a malapena salvi. Ora è facile parlare perché noi siamo arrivati terzi. Squadre come Cagliari e Parma, di blasone, sono arrivate dietro di noi. Se questo è un vantaggio? Possiamo fare quattro pareggi, ma bisogna preparare le partite e gli avversari sono forti: non sarà facile per nessuno, per noi come per chi è arrivato ottavo. In più per me e Di Cesare sarebbe preziosa la promozione: ce la meritiamo. Abbiamo fatto tanti sacrifici, vedere una città intera festeggiare sarebbe bellissimo".