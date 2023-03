Bari, Antenucci: “Concentrati senza timore. Futuro? Testa solo al campionato”

Archiviata la sconfitta di Terni e la sosta legata alle Nazionali, per il Bari è tempo di tornare in campo per il rush finale di campionato. I biancorossi, attualmente quarti in classifica a -6 dal Genoa secondo, affronteranno il Benevento dell'ex Stellone nella sfida valida per la trentunesima giornata di Serie B. A proiettarsi ai prossimi impegni che attenderanno i biancorossi è Mirco Antonucci, attaccante dei galletti, intervenuto ai microfoni di “TeleBari”.