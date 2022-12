Bari, ag. Cheddira: ”Futuro? Troveremo col club la soluzione giusta. Lazio e Napoli…”

“Ad oggi è un calciatore del Bari. Mi auguro possa arrivare in finale con il Marocco. Associano il ragazzo al Napoli per la medesima proprietà dei due club, ma valuteremo insieme al Bari il percorso adeguato per Walid. Stiamo vivendo una situazione bellissima, ma è in continua evoluzione. Ad oggi il Napoli è un club top, sta lottando per lo scudetto, valuteremo la strada adeguata. Anche la Lazio cerca un vice-Immobile ed è naturale l’accostamento a Cheddira. La cosa per noi fondamentale è restare concentrati sul Mondiale e sul Bari, non bisogna fare voli pindarici”.