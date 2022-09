Balotelli-Sion, addio vicino: il Cagliari ci prova a gennaio? La situazione

Scarso minutaggio, nessun gol ancora segnato e video presenti sui social che ritraggono un Balotelli barcollante nei pressi di un locale: potrebbe già avviarsi verso la conclusione l'avventura di SuperMario al Sion . A riportare la notizia è il "Quotidiano Nazionale", secondo cui l'ex Milan non si sarebbe ambientato nel club svizzero e starebbe per questo già meditando quello che sarebbe il suo quarto ritorno in Italia, dopo appena un mese dal suo approdo al Sion.

Situazione attenzionata dal Cagliari, pronto a sferrare già a gennaio l'assalto a Balotelli per rinforzare il proprio reparto avanzato e tentare l'affollata scalata alla promozione in Serie A. Si tratta di un'ipotesi considerata in Sardegna ancora remota, ma per cui non si escludono ulteriori sviluppi che potrebbero trasformarla in qualcosa di più concreto.