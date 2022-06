Avellino, si finge il ds irpino e contatta giocatori: De Vito sporge denuncia

Clamoroso episodio, quello verificatosi nei giorni scorsi ad Avellino. Un uomo, la cui identità rimane tutt'oggi sconosciuta, ha contattato alcuni giocatori fingendosi il direttore sportivo irpino Vincenzo De Vito . Situazione che ha spinto il dirigente a sporgere denuncia per tentata truffa e scambio di persona , come comunicato dallo stesso club tramite una nota ufficiale.

"L’ U.S. Avellino 1912 rende noto un episodio che ha visto vittima il direttore sportivo del club Avv. Vincenzo De Vito. Quest’ultimo, in mattinata, si è recato presso la Digos di Avellino per sporgere denuncia per tentata truffa e sostituzione di persona contro un uomo che attraverso utenza telefonica si è presentato a nome del diesse biancoverde contattando alcuni calciatori.