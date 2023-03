Ascoli, Simic: “Con il Bari sconfitta immeritata. Cagliari? La rabbia accumulata…”

“Penso che non meritavamo di perdere, abbiamo giocato un’ottima gara, sappiamo che c’è da migliorare, abbiamo analizzato gli episodi per prepararci al meglio al prossimo impegno. In difesa non abbiamo concesso nulla, abbiamo giocato una partita perfetta contro attaccanti importanti per la B, sono fiducioso per le prossime gare. In questo gruppo c’è una forza incredibile, abbiamo giocatori importanti e dobbiamo fare qualcosa in più, ci siamo parlati e sappiamo cosa dobbiamo migliorare e stiamo lavorando per questo”.