Ascoli, Pulcinelli: “Pisa? Voglio stadio pieno. Puntiamo lato sinistro classifica”

Dopo aver centrato l'obiettivo salvezza, l' Ascoli punta i playoff. L'ottavo posto, l’ultimo utile per la post season attualmente occupato dalla Reggina, dista appena tre punti. Il patron dei bianconeri, Massimo Pulcinelli , attraverso il proprio profilo Instagram ha suonato la carica in vista della prossima sfida con il Pisa .

“Occorre il record stagionale per spingere i nostri a dare il 120 per cento. Il primo maggio riempiamo il Del Duca per passare al lato sinistro della classifica”.