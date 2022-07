Ascoli, Pulcinelli: “Con Palermo, Genoa, Cagliari e Bari c’è spettacolo in Serie B”

"Il calcio c'insegna sempre di essere umili ma determinati. Possiamo giocarcela in tutti i campi e lo abbiamo imparato nello scorso campionato. Poi ci sono gli avversari, che quest'anno sarà ancora più complesso. Di sicuro sarà un torneo bellissimo. Bucchi? Dopo aver incontrato Inzaghi ad Ibiza abbiamo capito che Cristian sarebbe stata la scelta migliore. Ci siamo incontrato in videoconferenza e abbiamo capito che splendida persona sia. Con Inzaghi ci siamo conosciuti, ci siamo sondati, abbiamo capito le rispettive esigenze e poi ci siamo allontanati dal fidanzamento. La nuova Serie B? Sarà un grande spettacolo, con campi importanti come Genova, Cagliari, Bari, Palermo che si aggiungono a Parma, Brescia e tanti altri. Il mercato? Stiamo lavorando per migliorare il nostro attacco che è il nostro settore da implementare. Per il resto siamo a posto, non cambieremo molto. Ci rafforzeremo ancora"