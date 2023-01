Ascoli-Palermo, Forte: “Episodio dubbio su Dionisi. Gol fortunoso? Vivo per questo”

Gol all'esordio per Forte che tuttavia si rammarica per la sconfitta col Palermo

Francesco Forte ha bagnato il proprio esordio con la maglia dell'Ascoli siglando la rete del momentaneo pareggio contro il Palermo nella gara vinta dai rosanero per 1-2. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa:

“C’è rammarico per la sconfitta, c’è un episodio dubbio sul nostro capitano. Siamo una squadra esperta, se una partita non la puoi vincere non devi perderla, abbiamo lasciato degli spazi agli avversari per la voglia di riprendere la gara. Prima della partita avevo un piccolo problema al polpaccio e quindi col Mister abbiamo deciso di avere una gestione oculata del minutaggio. Se siamo bravi a portarci il pubblico dalla nostra parte possiamo fare veramente bene”.