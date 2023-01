Ascoli-Palermo, Forte: “Corini in Serie B ha sempre fatto bene. Per loro sarà tosta”

Il nuovo arrivato in casa Ascoli si presenta e si prepara alla sfida col Palermo

Francesco Forte, attaccante appena trasferitosi all'Ascoli in prestito dal Benevento, ha tenuto la propria conferenza stampa di presentazione in vista del match di Serie B contro il Palermo in programma sabato 28 Gennaio alle ore 14.00 allo stadio "Del Duca" valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da picernotime.it:

“Il Palermo è una squadra difficile da affrontare, con un mister che in categoria ha sempre fatto bene, sicuramente saranno ben messi in campo, stanno facendo un buon mercato, c’è una società importante, ma noi giocheremo in casa. Quando venivo al Del Duca da avversario era sempre tosta, quindi immagino sarà tosta anche per il Palermo, ci stiamo preparando bene, stiamo seguendo il mister, ci faremo trovare pronti. Soprattutto dal punto di vista mentale vedo una squadra molto carica, le sensazioni positive, di cui parlavo prima, sono legate anche al campo e ai miei compagni che ho visto ieri e oggi agli allenamenti".

Sui retroscena della trattativa che lo ha portato all'Ascoli e sull'esordio sempre più vicino contro i rosanero: “Non nascondo che col mio procuratore stavamo trattando con altri club, poi domenica sera mi ha detto che c’era la possibilità di venire all’Ascoli, c’era già stata una telefonata interlocutoria con mister Bucchi e, quando ho saputo che l’operazione sarebbe potuta andare in porto, non ci ho pensato su due volte. Sono scaramantico, gli esordi nella mia carriera non sono mai andati bene, nel senso che sono un diesel, vengo fuori col lavoro. Sono concentrato, so quanto è utile iniziare bene individualmente, ma soprattutto a livello collettivo; è importante sbloccarsi, trovare subito la vittoria, creare entusiasmo, penso che la nostra sia una squadra forte e in casa dobbiamo vincere, ci sono tutti i presupposti. E poi, per la legge dei grandi numeri, capiterà prima o poi di fare un esordio col botto. Al di là di questo, sono molto positivo per la partita con il Palermo”.