Ascoli, Gondo: “Castori mi voleva al Perugia, ma ho preferito i bianconeri”

"Venire qui a Ascoli è stata una scelta personale. La corte del Perugia? Sì, mi ha cercato anche il direttore Giannitti e ringrazio mister Fabrizio (Castori, ndr) per la stima che ha per me. Ma a volte nel calcio bisogna prendere altre strade. Ho preferito Ascoli, dove starò benissimo".