Ascoli, Castori: “Cremonese forte in ogni reparto, ma cercheremo la vittoria”

Le dichiarazioni del del tecnico dell'Ascoli, Fabrizio Castori, in vista del prossimo impegno contro la Cremonese.

⚽️ 15 febbraio 2024 (modifica il 15 febbraio 2024 | 16:01)

Si affronteranno domani nell'anticipo della venticinquesima giornata di Serie B, Ascoli e Cremonese. La formazione bianconera, quartultima in classifica, ospiterà al "Del Duca" i grigiorossi secondi. Un impegno complicato presentato in conferenza stampa dal tecnico Fabrizio Castori.

"La Cremonese è forte nel suo complesso, ha grandi qualità, giocatori bravi, un ottimo allenatore, abituato a vincere campionati, è una squadra molto preparata, anche sotto l’aspetto tattico. Noi dobbiamo essere convinti delle nostre risorse, affrontare la partita come sappiamo fare e andare in campo per cercare questa vittoria che ci serve come il pane, al di là del valore e del rispetto che abbiamo per i nostri avversari. Loro sono forti in tutti i reparti, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, dare ritmo e intensità, andare a duecento all’ora, la nostra caratteristica di squadra dà fastidio quando siamo al top".

Per tentare di risollevarsi, si parte dalla buona prestazione di Catanzaro: "Abbiamo fatto un’ottima gara anche a Catanzaro, a parte i minuti finali in cui abbiamo pagato la stanchezza per inferiorità numerica, ma la squadra è stata viva e propositiva. Abbiamo subìto gol su palle inattive, ma siamo abbastanza strutturati, quindi è mancata sicuro un po’ di attenzione, al di là dell’abilità dei nostri avversari. Quando siamo schierati dobbiamo essere più attenti, abbiamo le nostre risorse anche noi, siamo strutturati, abbiamo colpitori di testa, abbiamo chili e centimetri per poter sopperire alle palle inattive"

Andando poi, in conclusione, alla rosa: "Dei ragazzi acciaccati l’unico su cui rimane un dubbio è Pedro, è convocato, ma domattina faremo l’ultima rifinitura e vedremo se sarà in grado d’essere recuperato o meno, aspetto l’ultimo giorno per poter decidere. Bayeye è tornato stamattina, ha fatto un lavoro di scarico, è convocato per entrare nel clima della squadra, ma non ho potuto testare la sua condizione in campo perché allenamenti con la squadra non ne ha ancora fatti. 3-4-1-2? Ci giochiamo spesso, alziamo spesso un centrocampista a ridosso delle punte, non c’è differenza fra partite in casa e fuori. La scoperta di D’Uffizi, che secondo me ha moltissimi margini di miglioramento, ci permette di avere questa alternativa al solito modulo".

