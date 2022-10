Ascoli, Bucchi: “Rammaricati, potevamo vincerla. Noi più coesi dopo la sosta”

Termina 1-1 la sfida Benevento-Ascoli, andata in scena ieri al "Vigorito". Un gol per tempo, apre Botteghin dopo soli 6’ di gioco, chiude Farias a inizio ripresa. Un risultato commentato al triplice fischio dal tecnico bianconero, Cristian Bucchi , intervenuto in sala stampa.

"Andiamo via col rammarico perché per quanto fatto potevamo ambire alla vittoria, ma il calcio è fatto di episodi e potevamo anche perderla con la traversa di Improta. Ho visto un atteggiamento diverso rispetto alle ultime due gare perse, la sosta ci è servita e con la squadra ci è stata coesione. Mi è piaciuto chi ha giocato ma anche chi è rimasto fuori e poi è entrato. E’ un nuovo inizio, faccio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo dominato il primo tempo e avuto tante occasioni per raddoppiare, alla prima palla abbiamo preso gol ma non ci siamo disuniti e abbiamo continuato a creare. Ci prendiamo questo buon punto, ho visto un ottimo Ascoli eccetto i primi 15 minuti della ripresa. Nello spirito voglio vedere sempre questa squadra, il cambio modulo ci ha dato più riferimenti in attacco e negli spazi ma alla base ci deve essere sempre l’atteggiamento. Gondo era ammonito e ho preferito toglierlo”.