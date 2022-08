Ascoli, Bucchi: “Felici di trovare uno stadio pieno, abbiamo voglia di iniziare”

“ Sarà un Ascoli gagliardo, abbiamo voglia di cominciare, siamo curiosi e vogliosi di iniziare in maniera pimpante e di dimostrare le nostre qualità. Sarà l’esordio in casa, quindi vogliamo ritrovarci con la stessa passione con cui l’Ascoli ha chiuso il campionato scorso . Siamo contenti che lo stadio sia pieno e che ci sia grande entusiasmo intorno alla squadra. Se questo da una parte ci fa piacere, dall’altra ci dà responsabilità, è giusto che la squadra in campo renda felici e orgogliosi i tifosi, tutti insieme possiamo vivere una stagione in simbiosi; è questo l’obiettivo che ci siamo ripromessi e quello che vogliamo fare a partire da domani. La Ternana è un avversario valido, con un gruppo storico, che lavora da anni insieme, da tre anni con lo stesso allenatore, un gruppo forte, una base importante, una squadra che ha grandi qualità e ha voglia, come noi, di mettersi in mostra".

Sul possibile undici iniziale: "Potrebbe esordire Gondo è arrivato in settimana, ha lavorato poco con noi, ma si era allenato abbastanza con la Cremonese, è in una buona condizione, vediamo se partirà dall’inizio o a gara in corso. Sicuramente è una risorsa importante per noi e poi è arrivato nella settimana in cui non c’è Federico Dionisi, quindi avremo ulteriormente necessità e bisogno del suo apporto in campo. Siamo contenti di aver trovato un attaccante motivato, forte e che, insieme ai calciatori che compongono il reparto, farà sicuramente molto bene".