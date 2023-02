Ascoli-Benevento, probabili formazioni: out Forte e Ciano, recuperato Dionisi

Tredicesimo posto in classifica per l'Ascoli, reduce da due vittorie consecutive, a cinque punti dalla zona playoff. Il cambio in panchina ha giovato ai marchigiani, l'arrivo di Roberta Breda ha fatto guadagnare sei punti in due gare. Diversi indisponibili per il tecnico dei bianconeri, che dovrà rimodellare il reparto offensivo. Assenti Forte, Gondo e Giovane tra infortuni e squalifiche, davanti pronto il recuperato Dionisi con Pedro Mendes.