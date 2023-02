Ascoli-Benevento, Breda: “Dobbiamo migliorare. Forte? Tempi di recupero poco chiari”

“Ci siamo fatti prendere dalla frenesia una volta rimasti con l’uomo in più. Non abbiamo subito gol ed è sempre positivo, abbiamo creato delle occasioni ed anche colpito una traversa. Dobbiamo peró migliorare, a volte ci siamo intestarditi nei cross da lontano. Dispiace per il risultato ma prendiamolo come ulteriore tappa di crescita. Oggi eravamo un po’ vincolati nelle scelte con l'aggiunta del forfait in extremis di Marsura. Dobbiamo diventare più cinici e determinati in area. Mendes? Ha fatto una gara di grande impegno. Simic? Spesso in allenamento si propone come centravanti ed era contento quando gliel’ho detto oggi. Dionisi? Ha grande esperienza ma con noi ha fatto un allenamento e mezzo, deve recuperare la condizione. Forte? Ancora non sono chiari i tempi di recupero, bisogna analizzare meglio la sua situazione. Falzerano? È un giocatore intelligente in ambedue le fasi, per me ha fatto un’ottima partita, anche se la gente si aspetta sempre tanto da lui e questo deve essere uno stimolo e non un problema”.