Ascoli-Benevento 0-0, Breda non vince in superiorità numerica. Parità al “Del Duca”

Allo stadio "Del Duca" si è concluso il ventiseiesimo turno di Serie B con la sfida tra Ascoli e Benevento. Reti bianche e pochi sussulti tra marchigiani e campani ma il rammarico resta sicuramente per i padroni di casa che non sono riusciti a sfruttare praticamente due terzi di gara in superiorità numerica, data l'espulsione di Improta per doppia ammonizione già dal trentaquattresimo del primo tempo. I giallorossi di Stellone aggiungono un mattoncino utile per aumentare le distanze in classifica con la Spal, sconfitta invece al "Ferraris" contro il Genoa, consolidando la zona playout. L'Ascoli aggancia il Cittadella e sale al dodicesimo posto.