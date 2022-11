Amoruso: “La mia sulla Serie B, il Frosinone sbaglia poco. Ecco chi farà mercato”

"La Juve deve ripartire dagli ultimi risultati che sono stati positivi. L’ultima vittoria sofferta contro il Verona deve fare ripartire la squadra con la voglia di tornare a fare cose importanti". Lo ha detto Nicola Amoruso , intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dall'ex attaccante fra le altre di Juventus e Reggina : dalla sfida fra gli uomini di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri , in programma alle ore 20:45 all'Allianz Stadium, al campionato di Serie B . Ma non solo...

"La Lazio può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Mi aspetto una bella partita, Sarri avrà il dente avvelenato. Nel mirino dalla Juve da tempo c’è Milinkovic Savic? Quando la Juve punta un giocatore riesce sempre ad arrivare all’obiettivo. Però dall’altra parte c’è Lotito, che per un giocatore importante chiede cifre importanti. Ho la sensazione che il matrimonio tra il calciatore e i biancocelesti possa continuare, resterà ancora un giocatore della Lazio. La Juve deve trovare un giocatore che abbia una certa spinta sulla sinistra, un terzino che possa fare entrambe le fasi. E poi i giocatori migliori devono trovare la condizione", le sue parole.

SCUDETTO E MONDIALE -"Lo Scudetto è ancora possibile? Siamo ancora nella fase in cui tutto è possibile. Non bisogna sbagliare niente e azzeccarle tutte. Ma credo sia difficile che il Napoli si faccia recuperare dalle altre squadre. Dovrebbe capitare di tutto per scalzare il Napoli. La Juve deve ritrovare la giusta dimensione. Che mercato sarà quello di gennaio? Tanti giocatori vanno in Nazionale, fanno il Mondiale che è impegnativo anche fisicamente. Non mi aspetto grandi movimenti, non ci sarà un grande mercato".