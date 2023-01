Amelia: “E’ la Serie B dei giovani. Fabbian della Reggina la sorpresa, l’Inter…”

SERIE B E I GIOVANI -"Questo è un campionato in cui ci sono tanti giovani italiani che si stanno mettendo in mostra. Alcuni stanno dimostrando di poter essere pronti per un eventuale salto di categoria. Fabbian della Reggina? Sta facendo un campionato strepitoso in una piazza difficile. Parliamo di un 2003, si sta mettendo in mostra in un ambiente che ti prepara anche mentalmente a diventare grande. É un ragazzo che l'Inter riporterà in prima squadra perché ha le caratteristiche per stare in mezzo a tanti campioni. È un centrocampista goleador, si fa trovare pronto e sa contrastare e ripartire. Credo sia la sorpresa di questa Serie B. Paragone con Milinkovic-Savic? Per caratteristiche lo ricorda. È un giocatore completo, ha fatto vent'anni da poco e ci sta entusiasmando. L'Inter lo sta osservando con grande interesse, Inzaghi se lo sta godendo alla Reggina. È uno di quei giocatori che sta facendo la differenza nella Reggina. Fabbian in gol una volta ogni due tiri nello specchio? Per percentuale ha un'ottima realizzazione, ha fiuto del gol. Ha intelligenza tattica perché riesce a trovare lo spazio per concludere a rete. Ha qualità a 360°, quando lo vedi giocare ti dà quel senso di forza in campo. Ti segna la partita, vedi che è un giocatore che fa la differenza e che si mette in mostra durante la partita. Ha vent'anni ma si comporta come un giocatore di grande esperienza".