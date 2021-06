Zhang: “Scudetto speciale. Collaboriamo con UEFA e FIFA per migliorare il calcio”

Parola a Stevan Zhang. Dallo Scudetto vinto dall’Inter, alla Superlega, all’impatto della pandemica da Covid sul calcio. Sono diversi i temi trattati dal numero uno dei nerazzurri, Steven Zhang, durante l’intervista rilasciata...

Dallo Scudetto vinto dall'Inter, alla Superlega, all'impatto della pandemica da Covid sul calcio. Sono diversi i temi trattati dal numero uno dei nerazzurri, Steven Zhang, durante l'intervista rilasciata all'emittente cinese in lingua inglese Cgtn nel corso del programma 'The Agenda'. Tra i primi argomenti analizzati dal presidente dell'Inter, quello relativo alla vittoria del 19esimo titolo al culmine di una stagione brillante.

“Sono molto orgoglioso. È stato un momento speciale per tutti, per il popolo dell'Inter, per i tifosi, per la città di Milano. Negli ultimi nove anni abbiamo avuto di fronte un avversario molto forte e loro hanno vinto con merito. L'ultima volta che abbiamo vinto il campionato, è stato 11 anni fa. Ciò dimostra che il nostro lavoro negli ultimi cinque anni è stato sulla strada giusta. Ovviamente vedere tutta la città e i tifosi così contenti è stato davvero molto soddisfacenti. La Super League potrà essere riproposta in futuro? Penso che questa serie di eventi ci abbia ispirato: dobbiamo collaborare con la FIFA e con la UEFA per migliorare la qualità del gioco. L'epidemia ci ha spinti a vedere la necessità di cambiamento. Non importa quale metodo venga utilizzato, quello che dobbiamo sapere è che è necessario capire il mercato, capire la situazione una volta cessata la pandemia, cambiare il sistema di calcio e migliorare il sistema di calcio".

Sull'impatto del Covid nel mondo del calcio: "Sfortunatamente, lo scoppio della nuova pandemia ha davvero cambiato l'ambiente del calcio internazionale e ha avuto un impatto su molte industrie, in particolare quelle impegnate nei servizi offline. Le industrie del calcio e dello sport sono le industrie che sono state colpite. I tifosi non possono recarsi a vedere la partita di persona negli stadi e molti negozi e ristoranti hanno dovuto restare chiusi. Questo ha effettivamente colpito il nostro settore. Se si guarda solo alla stagione 19-20, l'intera industria calcistica europea potrebbe aver perso 2-3 miliardi di euro. Se le due stagioni vengono messe insieme, le nostre perdite raddoppieranno, forse raggiungendo i 5-6 miliardi di euro, che colpiscono molti club e persone del settore calcistico. Questa cifra non verrà recuperato presto, quindi per noi molte situazioni non saranno quelle che erano prima dell'epidemia. Adesso tutti i club devono pensare a come tagliare le spese e come mantenere la sostenibilità nei prossimi anni".