Zarate-Lazio, caso ancora aperto: la Procura di Roma avvia un’inchiesta

Zarate-Lazio, caso ancora aperto.

Dopo la Consob ad indagare sui pagamenti del club biancoceleste all’attaccante argentino è Procura della Repubblica di Roma che – come riportato da “La Gazzetta dello Sport” – ha acquisito da quella federale il fascicolo relativo al caso Zarate-Lazio per fare chiarezza sull’accaduto. Molteplici le ipotesi di reato, fra cui quella di evasione fiscale e false attestazioni in bilancio.

Finora l’unico ascoltato è il consulente del giocatore, Luis Ruzzi, che nei mesi scorsi aveva denunciato i presunti illeciti compiuti dal presidente Lotito nel pagare il giocatore tra il 2009 e il 2013 al noto programma televisivo “Le Iene”. Dichiarazioni, a seguito delle quali, sarebbe seguita una controdenuncia di Lotito poi passata nelle mani del pm Antonella Nespola che ha affidato le indagini alla Guardia di Finanza.

Nonostante la Procura Federale abbia archiviato la vicenda, se dal lavoro della Guardia di Finanza e del pm Sereni dovessero emergere nuovi elementi, la Procura federale potrebbe tornare a valutare il caso per la terza volta, conclude il quotidiano.