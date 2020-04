Verona, Silvestri: “Musso diventerà un gran portiere. Inter? Ancora è presto per parlarne”

La parola a Marco Silvestri.

Una stagione sin qui da incorniciare per l’estremo difensore del Verona che, come la compagine guidata da Ivan Juric, si è dimostrato una delle migliori novità di questo campionato grazie alle buone prestazioni messe in campo, cosa che ha attirato a se l’interesse da parte di diverse società. Proprio il portiere gialloblù, durante una diretta presso i canali ufficiali degli scaligeri, si è espresso in merito al proprio futuro: “Interesse dell’Inter? Noi giocatori, anche se non ci diamo molto peso, leggiamo e guardiamo tutto: essere accostato a una grande squadra mi fa ovviamente piacere. Ora, però, è presto per parlarne: in questo momento penso solamente al Verona”.

Infine Silvestri ha detto la sua sui portieri avversari: “Mi piace molto Musso, credo che diventerà un grande portiere. Sczeszny e Handanovic, invece, non sbagliano mai: magari ricevono solamente due o tre tiri a partita, ma loro ci sono sempre. Quando occorre mettono sempre una pezza”.

