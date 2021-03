Verona-Sassuolo, Juric: “De Zerbi è ambizioso, serve riscattare sconfitta contro il Milan. Napoli? Mi alza l’autostima”

Il Verona si prepara alla sfida contro il Sassuolo.

Dopo la sconfitta subita in casa contro il Milan, gli scaligeri vogliono rialzare la testa ma per farlo dovranno avere la meglio degli ostici neroverdi. Il tecnico gialloblu, Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così in vista della gara contro gli emiliani.

“Ho tanta stima di Roberto: anche nei momenti bui, a Palermo e Benevento, ha sempre avuto la sua idea di calcio. Ha anche la personalità per farsi comprare i giocatori che vuole lui, mandando via giocatori anche forti che non rientrano nei suoi parametri. Migliora il prodotto, è ambizioso: è un collega, quasi amico, che apprezzo tanto. La differenza la devono dire gli altri: penso che entrambi abbiamo le idee chiare. In questo momento è presto per parlare di futuro: la squadra non deve rilassarsi, deve restare sul pezzo per ottenere la salvezza e fare belle partite. Futuro al Napoli? Leggo davvero poco o niente. A volte quando voglio alzare l’autostima leggo qualcosa (ride, ndr). In questa settimana non ho aperto la rassegna. Ho tra le mani una squadra che sta mostrando tante cose positive e altre che ancora non mi quadrano. Siamo molto concentrati su questo. Milan? Abbiamo perso ed è stata negativa. Ma è importante per capire certe cose: la prima che mi viene in mente è che il Milan, con assenze importanti, ha mostrato di avere motori completamente diversi dai nostri. Noi potevamo fare meglio, non siamo stati brillanti e non avevamo lo spunto giusto, ma loro non ci hanno concesso niente: c’è stata applicazione, organizzazione, con due o tre giocatori fuori dal normale, come Kessié e Tomori, e altri sette di buonissimo livello che hanno fatto meglio di noi. Contro le grandi solitamente sfrutti i punti deboli e crei, ma contro il Milan non abbiamo trovato debolezze. La mia sensazione è che alzando un po’ il livello puoi competere chiunque non avendo fuoriclasse: è meglio che avere fuoriclasse che non sono dentro il contesto della partita”.