Verona-Sassuolo, Juric ancora contro le Nazionali: “Fatte cose senza logica. Ilic? Non possiamo chiedergli la luna”

Parola a Ivan Juric.

Il Verona si prepara a tornare in campo per ospitare il Sassuolo di Roberto De Zerbi nella sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. Un banco di prova importante per gli scaligeri, chiamati ad affrontare la seconda forza del campionato. Lo sa bene Ivan Juric che, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la delicata sfida.

“Il Sassuolo? Sono arrivati a un livello ottimo dopo anni che giocano assieme con lo stesso allenatore che ha bellissime idee. In questa stagione hanno iniziato benissimo e con grande sicurezza. De Zerbi ha detto che il Sassuolo è l’ottava forza di questo campionato e sono d’accordo.

Juric si è poi soffermato sugli indisponibili: “Faraoni non ci sarà e nemmeno contro l’Atalanta. La questione delle nazionali? Non si sono fatte le cose con logica, con poco rispetto per i giocatori. Ma bisogna accettare e lavorare con entusiasmo. Mi spiace per Lazovic che ha i sintomi del Covid e non sta molto bene, e per Lovato che dovrà ritrovare la forma. Sarò costretto a forzare qualcun altro, è un anno così e sarà difficile, siamo sempre a rincorrere delle situazioni negative. Veloso non è ancora pronto, giocherà Ilic che sta crescendo anche se non possiamo chiedergli la luna. Kalinic fa giocare bene quelli attorno a lui, non mi aspetto chissà quale numero di gol, ma il lavoro che sta facendo e che ogni tanto la butti dentro. Barak il nostro goleador in questo momento? Se interpreta bene il ruolo, arrivando da dietro, può gfare bene. Ieri ha riposato, oggi si è allenato. Colleysta bene. Tameze giocherà in mezzo, sulla fascia vedremo”.

