Verona-Salernitana, Colantuono: “Sono veramente contento, non molliamo un centimetro”

Le parole rilasciate dal tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, al termine della sfida di campionato vinta in casa dell'Hellas Verona

Queste le parole del tecnico Colantuono: "Abbiamo vissuto un momento difficilissimo, dettato dagli infortuni e dal Covid-19. I ragazzi non hanno mai mollato. Sono dei professionisti esemplari e quindi voglio partire da un ringraziamento e da un abbraccio affettuoso. Vincere su questo campo contro un avversario così forte è un segnale che stiamo dando in primis a noi stessi. Abbiamo svolto la partita così come l'abbiamo preparata, prevedendo che a lungo andare potesse starci un calo fisico e che in panchina non c'erano tanti cambi sul piano numerico. Dalla panchina è entrato solo Capezzi, mentre Schiavone era reduce dalla positività al Covid e non era in condizione di giocare. Secondo me le occasioni più nitide le abbiamo create noi: Gondo poteva segnare il 2-0 di testa e Zortea si è trovato a tu per tu col portiere ma non ha controllato bene il pallone. Sono veramente contento. La Salernitana ha voglia di crederci fino alla fine e di non mollare nemmeno un centimetro.