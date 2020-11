Verona-Roma, oggi l’esito del ricorso del caso Diawara. I dettagli

Giornata importante in casa Roma.

E’ finta l’attesa: si svolgerà questo pomeriggio alle 14:30 l’udienza che stabilirà se i capitolini avranno indietro il punto negato in occasione della sfida Verona-Roma a causa del caso Diawara. Il giocatore infatti, sarebbe stato impiegato senza essere inserito nella lista dei 25, che ha causato il 3-0 a tavolino in favore degli scaligeri. La sentenza che, come riporta “La gazzetta dello sport” è attesa in serata, potrebbe però slittare arrivando però solo nella giornata di domani.