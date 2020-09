Verona-Roma, Mkhitaryan: “Concentrati per dare il massimo. Vincere un trofeo? Rispondo così, il nostro obiettivo…”

E’ tutto pronto per Verona-Roma.

Sono pronti a scendere in campo scaligeri e capitolini che, questa sera, si affronteranno al “Bentegodi” nella sfida valida per la prima giornata di Serie A. Un match, a pochi istanti dal quale, il fantasista Henrikh Mkhitaryan, si è espresso ai microfoni di “DAZN” sulla nuova stagione.

“È una nuova pagina, posso dire che siamo concentrati per iniziare forte, dobbiamo essere fiduciosi per vincere questa partita e avere più fiducia nelle prossime. L’obiettivo resta quello di vincere un trofeo, lo scorso anno non ci siamo riusciti ma quest’anno abbiamo una squadra forte e possiamo provarci. Mio ruolo? Sono un giocatore a cui piace giocare segnare e fare assist, mi piace aiutare la squadra, se sono un leader non lo dico”.