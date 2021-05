Verona, lite Juric-Ugolini: arriva la replica del club a Sky. Il comunicato

Post-partita concitato, quello di Napoli-Verona.

Non si spengono i riflettori sul battibecco avvenuto tra il tecnico del Verona Ivan Juric e il giornalista di “Sky Sport”, Massimo Ugolini. L’inviato della nota emittente televisiva, al termine della gara tra Napoli e Verona – conclusasi con un pareggio che ha condannato il Napoli all’Europa League, ha posto alcune domande all’allenatore ma che sarebbero risultate ben poco gradite allo stesso. Dopo un breve botta e risposta, Juric, ha deciso di abbandonare l’intervista tra lo sgomento generale dei giornalisti presenti e quelli collegati da remoto.

A prendere posizione in merito, anche il club gialloblù, con un comunicato ufficiale: “Il Presidente Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di Napoli-Verona”.