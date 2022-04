Verona-Genoa, tre punti per Tudor: Simeone segna e si riscatta, 1-0 il finale

La spunta il Verona nella gara valida per il posticipo della 31a giornata di Serie A, i gialloblu stendono il Genoa 1-0, in gol Simeone

Sei minuti e il Verona è subito in vantaggio. Triangolo perfetto tra Caprari, Bessa e Simeone, il Cholito anticipa Hefti e spedisce la sfera alle spalle di Sirigu. Dopo il dominio iniziale dei padroni di casa, il Genoa inizia pian piano a guadagnare metri e rendersi pericoloso. Miglior occasione con Portanova, che si libera bene in area di rigore e calcia a incrociare, è bravo Montipò a farsi trovare pronto. Al minuto 23 occasione d'oro per Caprari, l'ex Sampdoria si libera di un avversario e calcia a giro dal limite dell'area trovando in pieno il palo alla sinistra di Sirigu.