Verona, è di nuovo emergenza. Juric: “Anche Di Carmine out, attacco al minimo”

Verona ancora in emergenza.

Situazione poco rosea in casa gialloblù, ancora in piena emergenza in attacco. Un problema già evidenziata in occasione del ko rimediato nello scorso turno di campionato contro la Sampdoria e che si ripresenterà anche nella sfida di domani contro la Fiorentina in programma alle 15:00. Un argomento lungamente trattato dal tecnico della compagine veneta, Ivan Juric, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“In attacco ci è rimasto davvero poco, ma è così da inizio anno. Si è fatto male anche Di Carmine adesso. Barak è squalificato. Se giocherà Salcedo? Penso di sì, ci è rimasto davvero poco, ma lui comunque ha fatto bene. Tameze in posizione più avanzata? Penso che a volte faccia meglio quando gioca più offensivo. Gli piace sganciarsi e accelerare. Magnani? Spero sia a disposizione, vedremo se da titolare o a partita in corso. Gunter ha fatto un po’ di allenamenti, è importante per noi. Lazovic sulla trequarti potrebbe essere un’idea, ma devo pensare anche a Dimarco che le ha giocate tutti”.