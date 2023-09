Verona-Atalanta, Baroni: “Pagato gol iniziale. Atalanta fisica, Henry darà una mano”

Vittoria in trasferta per l'Atalanta contro il Verona al Bentegodi. Nerazzurri vittoriosi grazie al gol di Koopmeiners nella prima frazione di gioco. Lombardi a quota dodici punti e momentaneamente quarti. Scaligeri a quota sette punti. Al termine del match ha parlato Gian Piero Gasperini. Di seguito le dichiarazioni a DAZN:

LA PARTITA. «Abbiamo pagato il gol iniziale, dove loro sono stati bravi e noi potevamo fare meglio. Poi siamo stati in partita. L’Atalanta è fisica, ha fatto una partita feroce e per noi non è stato facile. Dobbiamo migliorare nelle catene esterne contro squadre che si chiudono, la prestazione è buona ma il risultato no».