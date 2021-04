Udinese-Torino, Belotti: “Vittoria non facile, ci aspettano tante battaglie. Gol? Felice, ma una cosa è più importante”

Il capitano granata, Andrea Belotti.

A margine del successo esterno della Dacia Arena contro l’Udinese, l’attaccante del Torino, Andrea Belotti, autore del gol vittoria su calcio di rigore, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo il triplice fischio che ha decretato la conquista di punti preziosi per la compagine granata di Davide Nicola. Di seguito le dichiarazioni del “Gallo”.

“L’atteggiamento deve essere quello che si è visto sia oggi che contro la Juve. Vincere non è stato facile, l’Udinese è una squadra fisica e con giocatori importanti. E’ stata una bella battaglia e sappiamo che da qui alla fine del campionato dobbiamo affrontare tante battaglie. Ci siamo preparati per questo. Il dialogo con Sanabria a fine partita? Sono un perfezionista, è un mio pregio ma anche un difetto. Ci sono state situazioni in cui siamo trovati bene e altre meno bene. Il fatto di poterne parlare a fine partite ci dà una mano a focalizzare meglio le situazioni. Com’è rimettere il pallone in rete dopo due mesi? E’ bello, ma la cosa più importante è stata portare a casa i tre punti. Sono felice per il gol, ma era fondamentale proseguire la nostra striscia. La mia condizione dopo il Covid-19? La percentuale la dice il campo, io devo solo pensare ad allenarmi e continuare ad allenarmi e lavorare duro perché davanti ci sono tante battaglie”.