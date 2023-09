Udinese, Sottil difende Lucca: “Primo anno in Serie A, i gol arriveranno. Sa come…”

E sulla partita - "Difficile andare a casa, soprattutto per i ragazzi, mi dispiace per loro. Sotto il profilo del gioco non c'è stata partita, non ho niente da recriminare ai ragazzi. Abbiamo pressato forte, loro si sono affacciati una volta in area. Sembra un paradosso ma questa è la miglior partita dall'inizio della stagione. Dobbiamo sicuramente essere più cinici, ma non mi sento di dire nulla di negativo. Da allenatore vado fiero di quello che hanno fatto i miei ragazzi che hanno giocato una grande partita".