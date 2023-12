Udinese-Sassuolo, Dionisi: “A Cagliari né bravi né fortunati. Racic e Defrel out…”

ASSENTI E RECUPERI - "È vero, abbiamo qualche defezione. Non ci sono Alvarez e Obiang, per ovvie ragioni non ci saranno Ruan e Vina, che si è fatto male a Cagliari. Non ci saranno neanche Racic e Defrel, a oggi purtroppo non so dire cosa hanno: sono problemi manifestati tra ieri e stamattina, è ancora presto per un esame. Quello che so è che loro due non ci saranno. Al tempo stesso posso dire che la formazione sarebbe stata la stessa a prescindere dai disponibili. Quindi le assenze non devono toglierci niente. Per quanto riguarda Thorstvedt e Matheus Henrique vengono da prestazioni positive ma anche da settimane di gestione: sono ragazzi giusti, motivati, si è cercato di gestire il possibile ma salvaguardando il rispettivo livello di allenamento. Sono a disposizione. Per quanto riguarda i giovani arruolati, saranno della squadra Loeffen, Falasca e Lipani, quest'ultimo si allena quotidianamente con noi. In più recuperiamo Missori e questa è una notizia positiva".