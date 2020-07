Udinese-Sampdoria, vice Ranieri: “Tassello importante, nostra classifica migliorata. Salvezza? Restiamo concentrati”

La Sampdoria passa a Udine.

Può tirare un sospiro di sollievo la Sampdoria che, dopo il successo maturato contro la squadra di Gotti, fa un importante passo in avanti verso la salvezza. Dopo un primo tempo ricco di emozioni, culminato con i gol di Lasagna e Quagliarella, in avvio di ripresa arrivano le reti di Bonazzoli e Gabbiadini che regalano così tre preziosi punti ai Doriani. Un match analizzato al triplice fischio dal vice dello squalificato Claudio Ranieri, Paolo Benetti, in conferenza stampa.

“Soddisfazione grandissima per la squadra, che ha fatto una gara attenta, precisa, volitiva. Avevamo bisogno di un risultato del genere, è un bel tassello verso il nostro obiettivo: siamo sulla buona strada ma non è finita. La classifica la guardiamo, cercando di ottenere il massimo da ogni partita. Adesso la nostra posizione in classifica è migliorata ma con i tre punti in palio cambia repentinamente, quindi restiamo concentrati sul nostro obiettivo: la salvezza“.