Udinese-Salernitana 0-0, Nicola sbatte su Silvestri: reti bianche alla “Dacia Arena”

Nel primo quarto di gara due occasioni per la Salernitana con Bonazzoli prima e con Fazio poi, entrambe le volte è bravo Silvestri ad opporsi al meglio. Dopo una fase di studio ed equilibrio, alla mezz'ora l'Udinese sfiora il vantaggio con Deulofeu, che conclude in porta dopo un'azione corale ma trova Sepe perfetto in uscita. Nel finale di primo tempo altra grande chance per i bianconeri ancora con Deulofeu, abile a sfruttare un disimpegno errato della difesa della Salernitana, il suo tiro deviato scheggia il palo alla sinistra di Sepe. Nel recupero Udinese in dieci uomini per l'espulsione di Perez.