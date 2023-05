Udinese-Napoli, probabili formazioni: Spalletti per lo Scudetto con Osimhen titolare

Al Napoli di Spalletti basta un punto per laurearsi Campione d'Italia. Il tecnico Spalletti punta su Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. L'Udinese di Sottil in campo con Pereyra dietro Nestorovski. Le probabili formazioni del match di Serie A.

Quasi tutto pronto per Udinese-Napoli. Il match - valido per la trentatreesima giornata di Serie A - è in programma alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine.

Il terzo Scudetto della storia del club partenopeo è ad un solo punto di distanza. La squadra di Luciano Spalletti potrebbe festeggiare questa sera al culmine di un dominio assoluto dall'inizio alla fine del massimo campionato italiano. Nell'ultimo turno di campionato Di Lorenzo e compagni hanno pareggiato per uno a uno contro la Salernitana rinviando la chiusura aritmetica dei giochi. Partenopei che scenderanno in campo con un 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. "Lo scudetto? Ce lo stamm’ trezzianno chianu chianu, come dicono a Napoli. Sapevo fin dall'inizio che avevo a che fare con una squadra dei purosangue. Mi fa piacere che in poco tempo abbiano fatto vedere tutti le loro qualità e il carattere. Questo scudetto esce dagli schemi, un evento di cui trarrebbe vantaggi non solo il Napoli e la città, ma tutti gli addetti ai lavori. I nostri calciatori lo meritano, ma bisogna fare l'ultimo strappo che diventa la cosa più difficile. Non dobbiamo deconcentrarci", ha dichiarato Spalletti intervenuto alla vigilia in conferenza stampa.

L'Udinese è reduce dalla sconfitta rimediata in casa del Lecce e proverà ad opporsi ad un Napoli che, da un punto di vista motivazionale, avrà qualcosa in più rispetto ai bianconeri. Sottil dovrebbe schierare un 3-5-1-1 con la qualità di Pereyra a supporto dell'ex attaccante del PalermoNestorovski. "Per quanto mi riguarda, non mi interessa se il Napoli vincerà domani o meno lo scudetto. Abbiamo un obiettivo ben preciso che ho già detto più volte: arrivare più in alto possibile nella parte sinistra della classifica. Abbiamo l’obbligo verso noi stessi, la Proprietà e verso i nostri tifosi e la volontà di finire alla grande questo campionato, anche per una mentalità e crescita futura di squadra", ha dichiarato Sottil alla vigilia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-NAPOLI — UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue,Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil.

A disposizione: 20 Padelli, 99 Piana, 14 Abankwah, 3 Masina, 8 Zeegelaar, 15 Buta, 2 Ebosele, 5 Arslan, 26 Thauvin, 39 Semedo. Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success, Beto. Squalificati: -. Diffidati: Udogie, Lovric, Success.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

A disposizione: 95 Gollini, 16 Idasiak, 5 Juan Jesus, 19 Bereszy?ski, 55 Ostigard, 4 Demme, 7 Elmas, 70 Gaetano, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 18 Simeone, 81 Raspadori. Indisponibili: Mario Rui, Politano. Squalificati: -. Diffidati: Kim e Osimhen.

DOVE VEDERE UDINESE-NAPOLI IN TV — La partita tra Udinese e Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.