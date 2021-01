Tutto pronto per Udinese-Napoli.

Alle ore 15, alla Dacia Arena, andrà in scena la sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Vincere per dimenticare la sconfitta contro lo Spezia. E’ questo l’obiettivo degli uomini di Gennaro Gattuso. Di fronte, la compagine bianconera, alla ricerca dei tre punti che mancano ormai da cinque turni.

Segui la diretta testuale del match.